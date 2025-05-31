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Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

First News Media10:55 - Сегодня
Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

В реках Большого Кавказа зафиксированы следующие повышения уровня воды: в реке Эйричай — на 3 см, в реке Гудиялчай — на 2 см, в нижнем течении Куры — в Кюр-Сурре на 3 см, в Кюр-Банке на 2 см, а в верхнем течении Араза — на 37 см.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в данных автоматических гидрологических станций по состоянию на 10:00 утра 31 мая.

Указывается, что в трансграничной реке Кура, на участке Гырагкесемен, уровень воды повысился на 23 см, водоотдача составляет 505 м³/сек, что соответствует 73% от нормы.

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