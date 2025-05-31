В Армении хотят завести уголовное дело на Пашиняна

Инициативная группа «Айакве» направила генпрокурору Армении Анне Вардапетян обращение с призывом инициировать уголовное дело против премьера республики Никола Пашиняна за оскорбления и вмешательство в дела Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Об этом сообщил общественный деятель Аветик Чалабян в прямом эфире в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хотим привлечь внимание генерального прокурора Армении Анны Вардапетян к действиям Пашиняна, которые с нашей точки зрения соразмерны вмешательству государства во внутренние дела ААЦ. Конституция Армении гарантирует, что государство не вмешивается в дела армянской церкви или иной религиозной организации», — заявил он.

Чалабян добавил, что на фоне этого необходимо инициировать уголовное дело для расследования соответствия публикаций Пашиняна конституции Армении.

В инициативной группе отметили, что статья 17 Конституции Армении гарантирует свободную деятельность всех религиозных организаций в стране. Кроме того, в документе обозначено, что эту свободу гарантирует государство, которое не вправе каким-либо образом вмешиваться в их деятельность.

До этого предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Источник: Gazeta.ru