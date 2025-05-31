СМИ: Администрация Трампа усиливает давление на университеты США

Администрация президента США Дональда Трампа ведет негласные переговоры с представителями крупных американских университетов, чтобы добиться уступок по вопросам идеологии и внутренней политики вузов.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, представители ряда высших учебных заведений обсуждают с советником Белого дома Мэй Мейлман возможные шаги, которые помогут избежать давления, с которым уже столкнулся Гарвардский университет. Уточняется, что Мейлман и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер курируют кампанию администрации по проверке колледжей на предмет недостаточной борьбы с проявлениями антисемитизма.

Как сообщили источники CNN, Белый дом доносит до руководства вузов позицию о том, что "финансирование не может продолжаться бесконтрольно", если университеты "остаются инкубаторами дискриминации".

По данным телеканала, десятки колледжей по всей стране стали объектами федеральных проверок. Некоторые из них наняли политических консультантов для разработки стратегии взаимодействия с администрацией. В Белом доме, по информации источников CNN, надеются заключить сделку с одним из наиболее известных вузов, чтобы продемонстрировать политическую победу в борьбе за контроль над системой высшего образования.

Источник: ТАСС