Родственники рассказали о погибших в ДТП в России азербайджанцах - ФОТО - ВИДЕО
Трое граждан Азербайджана стали жертвами тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Республике Северная Осетия (РФ).
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек.
Трое из них - граждане Азербайджана.
Сообщается, что двое из погибших - уроженцы села Даш Салахлы Газахского района: 23-летний Кочар Гусейнов и 32-летний Парвин Юсифов. Третий - житель Агстафинского района. Несколько месяцев назад они уехали в Россию на заработки и работали в строительной сфере.
По информации родственников, П.Юсифов был женат и воспитывал троих детей. В Россию он переехал вместе с семьей.
Подробнее - в видеоматериале Baku TV:
2025/05/31 11:50
30 мая на территории Северной Осетии (Российская Федерация) произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Oxu.Az, столкнулись автомобили LADA Priora и ВАЗ-2107.
В результате аварии погибли 5 человек.
Трое из погибших являются гражданами Азербайджана. Двое из них уроженцы Газахского района, один — Агстафинского района.
Жители села Даш Салахлы Газахского района Кочер Гусейнов (2005 г.р.) и Парвин Юсифов (1993 г.р.) несколько месяцев назад уехали в Россию на заработки.
Третьим является житель села Муганлы Агстафинского района Джейхун Мамедов (2000 г.р.).
Тела всех трёх погибших были доставлены в Азербайджан вчера ночью и переданы их семьям.
Двое из них будут похоронены сегодня в селе Даш Салахлы Газахского района, а один - в селе Муганлы Агстафинского района.