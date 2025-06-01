Родственники рассказали о погибших в ДТП в России азербайджанцах - ФОТО - ВИДЕО

Трое граждан Азербайджана стали жертвами тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Республике Северная Осетия (РФ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек.

Трое из них - граждане Азербайджана.

Сообщается, что двое из погибших - уроженцы села Даш Салахлы Газахского района: 23-летний Кочар Гусейнов и 32-летний Парвин Юсифов. Третий - житель Агстафинского района. Несколько месяцев назад они уехали в Россию на заработки и работали в строительной сфере.

По информации родственников, П.Юсифов был женат и воспитывал троих детей. В Россию он переехал вместе с семьей.

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2025/05/31 11:50

30 мая на территории Северной Осетии (Российская Федерация) произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az, столкнулись автомобили LADA Priora и ВАЗ-2107.

В результате аварии погибли 5 человек.

Трое из погибших являются гражданами Азербайджана. Двое из них уроженцы Газахского района, один — Агстафинского района.

Жители села Даш Салахлы Газахского района Кочер Гусейнов (2005 г.р.) и Парвин Юсифов (1993 г.р.) несколько месяцев назад уехали в Россию на заработки.

Третьим является житель села Муганлы Агстафинского района Джейхун Мамедов (2000 г.р.).

Тела всех трёх погибших были доставлены в Азербайджан вчера ночью и переданы их семьям.

Двое из них будут похоронены сегодня в селе Даш Салахлы Газахского района, а один - в селе Муганлы Агстафинского района.