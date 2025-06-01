Трамп заявил, что вскоре объявит нового кандидата на пост главы NASA

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить нового кандидата на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

"Вскоре я объявлю нового кандидата, который <…> поставит Америку на первое место в космосе", - указал он.

Как ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, Белый дом в пятницу уведомил миллиардера Джареда Айзекмана, что намерен отозвать его кандидатуру на пост руководителя NASA.

В конце апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на пост руководителя NASA. Ожидалось, что итоговое голосование по его кандидатуре пройдет в Сенате на следующей неделе.

В сентябре прошлого года 42-летний миллиардер принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Айзекман сотрудничает со SpaceX миллиардера Илона Маска.

Источник: ТАСС