Определился бронзовый призер проходящего в Баку чемпионата мира по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
Определился обладатель третьего места на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Как сообщает Report, в матче за бронзовые медали турнира сошлись сборные Черногории и Сербии.
Встреча на Национальной арене гимнастики завершилась победой сербов со счетом 0:3.
Отметим, что в финале чемпионата сыграют сборные Азербайджана и Венгрии, матч начнется в 20:00.
10:00
В Баку завершается чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвуют 32 сборные.
Сегодня в Баку пройдут заключительные матчи чемпионата мира по мини-футболу.
В финале турнира сыграет сборная Азербайджана, которой руководит главный тренер Эльшад Гулиев.
В решающем матче азербайджанцы встретятся со сборной Венгрии.
Также сегодня состоится матч за третье место, в котором сразятся национальные команды Сербии и Черногории.
Чемпионат мира
1 июня
Матч за 3-е место
18:00 — Черногория vs Сербия
Финал
20:00 — Азербайджан vs Венгрия
Оба матча пройдут в Национальной гимнастической арене.