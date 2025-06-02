Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает DW, в результате тайного голосования она получила 167 голосов. Бербок была единственным кандидатом, баллотирующимся на этот пост. В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть «честной посредницей» всех государств-членов ООН.

Инаугурация Бербок пройдет 9 сентября, незадолго до ежегодного заседания Генеральной Ассамблеи. Срок ее полномочий на посту президента составит один год.

Она является пятой женщиной, занимающей этот пост с момента основания ООН. В Генеральной Ассамблее представлены все 193 государства-члена ООН.