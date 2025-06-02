В суде изучены документы, связанные с нанесением вооруженными силами Армении ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана во время Отечественной войны

2 июня продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, а также адвокат для защиты.

В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

На судебном заседании при участии старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева были изучены протоколы осмотра мест происшествий и экспертные заключения, касающиеся нанесения ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана и убийства мирных жителей в период 44-дневной войны в 2020 году.

Сначала были рассмотрены документы, связанные с обстрелом Агджабединского района в ходе боевых действий. Было отмечено, что в результате начавшихся 27 сентября 2020 года около 6 часов утра вооруженных нападений и военной агрессии со стороны вооруженных сил Армении в Агджабединском районе был умышленно убит один мирный житель, еще 19 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 5 женщин, 14 мужчин и двое несовершеннолетних.

В результате вооруженных нападений и военной агрессии был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере 536 объектам гражданского назначения, 17 транспортным средствам и 50 фермерским хозяйствам в Агджабединском районе.

Согласно изученным документам, касающимся обстрелов Агдамского района, с 27 сентября по 10 ноября 2020 года огонь велся с использованием тяжелых артиллерийских установок, таких как танки T-64, T-72, T-80, T-90, самоходных артиллерийских орудий 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика» и других, а также гаубиц и пушек марок 2А36 «Гиацинт-Б», Д-20, Д-30, Д-44, Д-81 (или Д-81М), минометов, гранатометов, систем залпового огня БМ-21 («Град») и иного крупнокалиберного вооружения, в результате чего в Агдамском районе с единым умыслом были умышленно убиты 7 мирных жителей, еще 46 – получили ранения.

Государственной собственности, а также имуществу 2098 физических и 2 юридических лиц в Агдамском районе был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

Согласно другим документам, в результате обстрелов Бейляганского района в период 44-дневной войны погибли 2 мирных жителя, 5 человек получили ранения различной степени тяжести, были повреждены 73 объекта гражданского назначения и 3 транспортных средства. Из 73 поврежденных объектов 62 являлись частными жилыми домами, 10 — объектами предпринимательства, 1 — административным зданием.

Согласно протоколам осмотра, Бардинский район подвергался обстрелам со стороны вооруженных сил Армении с использованием реактивных систем залпового огня «Град» калибра 122 мм (тип G2000) и «Смерч» калибра 300 мм (тип 9М528). В результате с 5 октября по 7 ноября 2020 года в Бардинском районе были умышленно убиты 29 мирных жителей, еще 112 – получили ранения. В ходе этих атак был нанесен ущерб в особо крупном размере государственной собственности, а также имуществу 333 физических и 2 юридических лиц на территории Бардинского района.

В результате обстрелов Физулинского района были умышленно убиты 3 мирных жителя, еще 17 гражданских лиц получили ранения.

В Физулинском районе материальный ущерб в особо крупном размере был нанесен государственной собственности и имуществу 376 физических лиц.

Было сообщено, что в период 44-дневной войны в результате разрывов ракет и других взрывных устройств, запущенных вооруженными силами Армении по территории Гёранбойского района и города Нафталан, погибли 8 человек, еще 12 – получили ранения. Был нанесен ущерб имуществу 368 человек, автомобилям 7 лиц, а также нежилым участкам 8 человек.

Затем были изучены документы по фактам обстрела города Мингячевир. Согласно документам, установлено, что Мингячевир, 4-й по величине город Азербайджана, расположенный в географических координатах полностью вне зоны вооруженного конфликта, а также находящееся в этом городе и обеспечивающее страну электроэнергией Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Азербайджанская тепловая электростанция» 4 октября 2020 года около 22 часов были умышленно взяты под прицел вооруженных силами Армении, которые открыли огонь в этом направлении из обладающих большой разрушительной силой реактивных систем залпового огня «Смерч».

Было установлено, что одна из ракет «Смерч» упала и взорвалась перед воротами, построенными во дворе частного жилого дома, принадлежащего Багирову Эльчину Ягуб оглу, 1984 года рождения, расположенного по адресу: город Мингячевир, улица Боздаг, 60. В результате были повреждены дом, автомобиль марки Hyundai Grandeur, грузовик КамАЗ 55111, принадлежащий родственнику Багирова – жителю села Эвоглу Агдамского района Сафарову Атамоглану Сабир оглу, 1958 года рождения. Также телесные повреждения получили Багиров Эльчин Ягуб оглу, его мать Багирова Набат Черкез гызы, 1957 года рождения, их родственник Сафаров Атамоглан Сабир оглу, а также владелец частного жилого дома, расположенного по соседству, Ибрагимли Адиль Мушвиг оглу, 2004 года рождения.

Установлено, что расстояние от места происшествия до ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» составляет 2800 метров, а до плотины Мингячевирского водохранилища – 5300 метров.

Одна из ракет «Смерч» упала на пустой участок между 6-м и 7-м энергоблоками ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», расположенный в поселке Аздрес города Мингячевир, и, пробив асфальтовое покрытие, вошла в землю на глубину 40 сантиметров, но, к счастью, не взорвалась. Расстояние от места падения ракеты до входной двери 6-го энергоблока ООО «Азербайджанская тепловая электростанция» составляет 19 метров, а до входной двери 7-го энергоблока – 29 метров.

Также было установлено, что вооруженные силы Армении с 4 октября и в последующие дни намеренно целились на город Мингячевир и выпустили в этом направлении ракетные снаряды. Так, 11 октября около 5 часов утра территория, на которой находится ООО «Азербайджанская тепловая электростанция», была вновь выбрана в качестве мишени, и запущенная ракета упала на лужайку на территории парка во дворе административного здания ООО. К счастью, ракета не взорвалась, и поэтому погибших и раненых не было.

Никаких военных объектов на прилегающих к месту происшествия территориях не было.

Во время инцидента в Мингячевире были повреждены 45 частных жилых домов.

Затем в суде были изучены документы о наведении во время войны ракет «Смерч» на трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан и Южнокавказский трубопровод (по фактам запуска ракет в направлении Евлахского района и села Гёран Гёранбойского района).

В ходе судебного процесса были также изучены документы о гибели гражданских лиц, повреждении гражданской инфраструктуры и имущества граждан в результате обстрела Тертерского района из тяжелой артиллерии во время 44-дневной войны.

После перерыва в суде были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшая Пярвин Гасымова сказала, что утром 4 октября 2020 года на дом, в котором она проживала, по адресу: город Гянджа, улица Азиза Алиева, вооруженными силами Армении были сброшены ракеты. В итоге она потеряла зрение, получила травмы лица, рук и других частей тела. Во время инцидента, находящаяся в доме ее мать также получила ранение.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевшая показала, что во время происшествия в доме находились ее 3-летняя и 4-месячная дочери, что старшая дочь все еще переживает психологическое потрясение: «Когда в небе летит самолет, ей кажется, что на дом упадет ракета. Когда запускают петарды, она боится, дрожит».

Потерпевшая Ирада Гасымова, подтверждая показания своей дочери П.Гасымовой, отметила, что во время инцидента потеряла сознание. Она сказала, что все еще продолжает получать лечение.

«Мой старший внук все еще пребывает в состоянии страха. Он спрашивает – они снова запустят ракеты по нашему дому? Я говорю – ай бала, уже нет», - сказала И.Гасымова, отвечая на вопросы прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой.

Потерпевший Гошгар Халилов довел до внимания, что его дети – Халилли Орхан Гошгар оглу и Амрахлы Марьям Гошгар гызы признаны правопреемниками. Он сообщил, что 17 октября 2020 года около часа ночи, когда город Гянджа подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии со стороны вооруженных сил Армении, ракетный снаряд упал и взорвался вблизи его дома, расположенного по улице М.Гаджиева, в результате чего погибли проживавшие в этом доме его сын Орхан, дочь Марьям, бывшая жена Хатира Гахраманова, дочь шурина Ляман.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Г.Халилов также отметил, что на этой территории нет никаких объектов военного назначения.

Потерпевший Хосров Аждаров, отвечая на вопросы помощника генпрокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, сказал, что 2 октября 2020 года около 20 часов он вместе со своим другом Руфатом Велиевым двигались в автомобиле перед административным зданием Тертерского районного отделения полиции, когда одна из ракет, выпущенных вооруженными силами Армении, упала возле их машины. В результате он был ранен.

Потерпевшая Шамама Гулиева заявила, что в результате артиллерийского огня, открытого вооруженными силами Армении по поселку Бановшалар Агдамского района в дневные часы 19 октября 2020 года, она, ее дочь Мая Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на АзТВ – ред.) получили ранения. Ее дом также был поврежден во время инцидента.

«Разве можно вести войну против гражданских лиц? Убийство стариков, младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожение азербайджанцев», - сказала Ш.Гулиева во время дачи показаний, обратившись к обвиняемым.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевшая сказала, что в то время между прифронтовой зоной и поселком Бановшалар находилось несколько сел.

После показаний потерпевшей был изучен протокол осмотра в связи с падением снаряда в ее двор.

В суде также были оглашены заключения медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

В ходе судебного разбирательства было заявлено, что защитник обвиняемого Давита Ишханяна не сможет участвовать в процессе по состоянию здоровья, ему будет назначен новый защитник. Д.Ишханян сказал, что его защитник – хороший адвокат, и не возражал против назначения нового адвоката.

Следующее заседание суда назначено на 5 июня.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.