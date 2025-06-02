Али Асадов встретился с министром нефти Пакистана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 2 июня с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.

Отмечено значение мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения поощрения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества двух стран в энергетической сфере, рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.