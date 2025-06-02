В Лачине состоится церемония открытия программы «Культурная столица СНГ – 2025» - ФОТО

3 июня в азербайджанском Лачине состоится официальная церемония открытия программы «Культурная столица СНГ – 2025», организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики и специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 2 июня в Лачин прибыли официальные лица, представители искусства, художественные коллективы и представители СМИ из Азербайджана и стран-членов Содружества.

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году.