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Эрдоган: Наша цель - организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

First News Media20:00 - Сегодня
Эрдоган: Наша цель - организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Сегодня в Стамбуле состоялась встреча российской и украинской делегаций. Это была замечательная встреча.

Как передает Trthaber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.

«Количество пленных, которые были обменяны, превысило тысячу. Помимо обмена пленными, между Россией и Украиной велись переговоры о передаче тел. Эти цифры также очень большие. Наша цель - организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле или Анкаре. Даже с участием Трампа. Я больше всего желаю это сторонам», - отметил Эрдоган.

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