Украина получила от России проект меморандума о мирном урегулировании конфликта.

В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, сразу после передачи Россией украинской стороне 6 тыс. тел погибших военнослужащих идет "подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании".

Затем устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. Далее идет "проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины", а за ним следует "подписание договора". В российском документе также подчеркивается, что мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен "юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН". Только после этого предполагается "ратификация, вступление в силу и реализация договора".

Источник: ТАСС