Украина получила от России проект меморандума о мирном урегулировании конфликта
Украина получила от России проект меморандума о мирном урегулировании конфликта.
Предложения России по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов на Украине, а затем подписание мирного договора.
Об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию украинского кризиса. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, сразу после передачи Россией украинской стороне 6 тыс. тел погибших военнослужащих идет "подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании".
Затем устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. Далее идет "проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины", а за ним следует "подписание договора". В российском документе также подчеркивается, что мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен "юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН". Только после этого предполагается "ратификация, вступление в силу и реализация договора".
Источник: ТАСС
В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, сразу после передачи Россией украинской стороне 6 тыс. тел погибших военнослужащих идет "подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании".
Затем устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. Далее идет "проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины", а за ним следует "подписание договора". В российском документе также подчеркивается, что мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен "юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН". Только после этого предполагается "ратификация, вступление в силу и реализация договора".
Источник: ТАСС