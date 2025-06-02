Пожар, вспыхнувший на месте бывшего «Насиминского базара», потушен - ВИДЕО
Пожар, произошедший на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку, был потушен.
Как сообщили в МЧС, к месту происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны.
Огонь был локализован, удалось предотвратить его распространение на прилегающие территории.
21:17
В Насиминском районе Баку, на месте бывшего «Насиминского базара», горит расположенный вокруг строящегося жилого комплекса участок с бытовыми отходами.
Как сообщили в МЧС, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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