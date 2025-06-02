Пожар, вспыхнувший на месте бывшего «Насиминского базара», потушен - ВИДЕО

Пожар, произошедший на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку, был потушен.

Как сообщили в МЧС, к месту происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны.

Огонь был локализован, удалось предотвратить его распространение на прилегающие территории.

21:17

В Насиминском районе Баку, на месте бывшего «Насиминского базара», горит расположенный вокруг строящегося жилого комплекса участок с бытовыми отходами.

Как сообщили в МЧС, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.