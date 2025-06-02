Десятки экологических организаций Турции призвали к скорейшему закрытию Мецаморской АЭС

Представители 33 экологических организаций Турции, собравшись в приграничной с Арменией провинции Ыгдыр, выступили с призывом к немедленному закрытию Мецаморской АЭС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, текст заявления, распространенного в СМИ, зачитал руководитель Общества природы и окружающей среды провинции Мерсин Сабахат Аслан.

Экоактивисты привлекли внимание к близости АЭС к турецкой границе, подчеркнув, что официальная Анкара должна предпринять решительные шаги в этом направлении.

«АЭС в Армении, первый реактор которой был запущен еще в 1976 году, построена всего в 30 км от Ыгдыра. Еще в период начала реализации проекта, ученые высказывали опасения в связи с задействованием станции в сейсмической зоне», - отмечается в заявлении, где напоминается о серьезной угрозе, которая нависла над регионом в период землетрясения 1988 года с эпицентром в Армении.

Авторы заявления подчеркнули, что Мецаморская АЭС возглавляет список атомных электростанций с высоким риском аварии в силу устаревших технологий.

«Обращаемся к международным организациям и непосредственно к правительству Армении: закройте Мецаморскую АЭС, пока не повторился сценарий Чернобыля или Фукусимы. Соответствующие структуры Турции также должны предпринять скорейшие шаги в этом вопросе», - сказал Сабахат Аслан, заверив, что усилия в этом направлении продолжатся.

Он также указал на рост числа больных онкологическими заболеваниями в приграничных с Арменией провинциях Турции. «Также в регионе фиксируется высокое число новорожденных с диагнозом лейкоз. Правительство Турции обязано перейти к действиям», - подчеркнули активисты.