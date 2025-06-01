В Хачмазе 20-летний парень умер из-за отравления угарным газом

В Хачмазе 20-летний парень скончался из-за отравления угарным газом.

Как сообщает Report, тело Рахманова Айхана Рашид оглу, 2005 года рождения, было обнаружено на кухне дома, где он проживал.

По предварительной версии, он погиб от удушья угарным газом.

Тело было передано в Хачмазское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.