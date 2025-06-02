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Viva Desserts привлекли к ответственности за продажу товаров по завышенной цене

First News Media15:37 - Сегодня
Viva Desserts привлекли к ответственности за продажу товаров по завышенной цене

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Viva Desserts.

Как сообщили Report в Госагентстве, мера принята в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

По информации ведомства, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышаюшей указанную на упаковке. Тем самым Viva Dessert было совершено правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1. КоАП (Обман потребителей в незначительной мере в отношении размера, веса, счета, а также потребительских свойств или качества товара).

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