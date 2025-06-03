На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

3 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева открытом заседании суда в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья — Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им самим адвокатом.

Перед заслушиванием показаний судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В начале заседания обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду с ходатайством о предоставлении его семье копии обвинительного акта по уголовному делу в отношении него.

Адвокат Р.Варданяна Авраам Берман поддержал позицию своего подопечного.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выразив отношение к ходатайству, заявил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу при уголовном преследовании сведения предварительного следствия, в том числе материалы уголовного дела и обвинительный акт, представляет собой следственную тайну, поэтому их разглашение недопустимо. В обвинительном акте также содержатся сведения, составляющие личную и семейную тайну участников уголовного процесса, разглашение которых также считается недопустимым по закону.

Кроме того, было подчеркнуто, что в Уголовно-процессуальном кодексе конкретно указан перечень лиц, которым могут быть предоставлены обвинительный акт и его копия, и члены семей обвиняемых в этот перечень не входят.

Ссылаясь на вышеизложенное, сторона обвинения просила не удовлетворять ходатайство.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, выразили согласие с позицией прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Далее коллегия судей провела совещание на месте и приняла решение не удовлетворять ходатайство.

Обосновывая решение, Зейнал Агаев заявил, что уголовно-процессуальное законодательство конкретно определяет круг лиц, которым должна быть предоставлена копия обвинительного акта и члены семей обвиняемых в него не входят.

После этого обвиняемый Рубен Варданян подал апелляцию и заявил, что возражает против коллегии судей, поскольку обвинительный акт не предоставлен членам его семьи, а ходатайства, поданные им в ходе предыдущих судебных заседаний, не были удовлетворены.

Защитник обвиняемого Авраам Берман поддержал протест.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли, выразив отношение к протесту Рубена Варданяна, заявил об отсутствии обстоятельств для протеста в отношении судьи, предусмотренных статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса, а также о непредоставлении конкретных доказательств, подтверждающих заинтересованность коллегии судей, рассматривающей дело, в уголовном преследовании, и просил оставить протест без рассмотрения.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, просили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. После совещания было оглашено решение суда по протесту стороны защиты. Согласно решению, протест был оставлен без рассмотрения.

Судья Зейнал Агаев, обосновывая решение, заявил, что сторона защиты не предоставила конкретных и достоверных доказательств заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики, и не было выявлено обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность и беспристрастность суда.

Затем были заслушаны показания пострадавших.

В своих показаниях потерпевший Ахмед Ахмедов сообщил, что в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями получил огнестрельное ранение.

Потерпевший Бахруз Байрамлы показал, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником по Агдере.

Орудж Гусейнов в своих показаниях заявил, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший также сообщил, что в результате инцидента пострадали 8 человек, находившихся рядом с ним.

Потерпевший Гюльверди Мехтиев отметил, что получил осколочное ранение в результате обстрела близ Ханкенди.

Потерпевший Вургун Оруджзаде, заявил, что получил ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских вооруженных сил.

Мамед Байрамов заявил, что, пытаясь уклониться от пуль, выпущенных армянскими военнослужащими по Лачину, он поскользнулся и упал на землю, повредив правую ногу в области колена.

Фаган Исмаилов заявил, что получил ранения в результате минометного обстрела Кяльбаджара армянскими военнослужащими. «В то время по меньшей мере 9 человек получили серьезные ранения. Я был одним из них», — заявил потерпевший, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева.

Магсуд Мансурлу, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сказал, что получил ранения в Кяльбаджаре, во время инцидента погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Садиг Гасымлы в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в Шуше.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, он сказал, что Ариз Мамедов, Иззет Багиев и еще несколько человек, имена которых он на данный момент не может вспомнить, получили различные телесные повреждения во время инцидента.

Потерпевший Хаял Абдуллаев сказал, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда в Ходжавендском районе.

Ихтияр Идрисов сообщил, что его сын Бахтияр Идрисов погиб в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Джафарага Исмаилов заявил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником по Агдеринскому району.

Субхан Аббасов в своих показаниях отметил, что он, Тамерлан Рашидли, Байрам Гусейнов и Раван Мамедов получили ранения в результате огня, открытого армянскими военнослужащими.

Сахиб Алиев показал, что он, Иман Назаров, Аршад Гусейнов и Эшгин Бабазаде получили ранения в результате взрыва минометного снаряда в Агдере.

Юсиф Турабов сообщил, что получил ранения в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в направлении Агдере.

Потерпевший Гаджи Камиль Рзаев заявил, что получил ранения в Агдамском направлении.

Ульфат Гумбатов отметил, что получил ранения в результате артиллерийского обстрела противника по Кяльбаджару.

Потерпевший Керем Керемли сообщил, что получил ранения в Агдам-Агдеринском направлении.

Другие потерпевшие – Аршад Гусейнов, Парвиз Агалы, Раиль Назаров, Керем Керемли, Ариф Губадов, Рахман Мамедли, Фариз Фатуллаев, Аяз Джафарли, Тамерлан Рашидли, Тарлан Джаббаров, Аслан Гаджигасанов, Эльвин Байрамов, Эльчин Насибов, Лятиф Гаджилы, Габиль Юсифов, Мурад Нагиев, Захид Наджафов, Тахир Заманов, Рафет Гамбаров – заявили в своих показаниях, что получили ранения в результате обстрелов из различного крупнокалиберного оружия со стороны остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований.

Давший показания в суде Мехман Мамедов сказал, что получил ранения в результате армянского минного терроризма. Кроме того, он отметил, что во время разминирования территории в Джебраильском районе на мине подорвался грузовик «Камаз», в результате чего водитель Мохуббат Мамедли получил тяжелые травмы и ему ампутировали обе ноги.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июня.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.