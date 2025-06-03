Министр иностранных дел Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Кению 3 июня был принят Президентом этой страны Уильямом Самои Руто.

Как сообщили МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты служат развитию сотрудничества.

Стороны также обратили внимание на важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в том, что партнерство будет укрепляться во всех сферах.

Кроме того, были обсуждены возможности сотрудничества в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма и управления.

Было отмечено также наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах информационно-коммуникационных технологий, цифровой экономики, энергетики и полезных ископаемых, подчеркнуто, что в отношении будет полезна организация совместных бизнес-форумов и торговых миссий с целью определения конкретных направлений сотрудничества.

Обсуждалось место стран Африки во внешней политике Азербайджана, доведено до внимания, что наряду с Кенией Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества и с другими странами континента.

Рассмотрены значимость успешного проведения нашей страной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 и принятых решений, а также отношения сотрудничества двух стран в рамках Всемирного форума городов, который состоится в 2026 году.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня и темам, представляющим взаимный интерес.