Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН.

Об этом он заявил в социальной сети X.

Так он прокомментировал в соцсетях видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерриш говорит, что цифровые платформы часто используются, чтобы вводить граждан в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организации следует отреагировать.

Один из интернет-пользователей, разместивший это видео на своей странице, написал, что ООН якобы «объявила войну свободе слова».

«Прекратите финансировать ООН», — написал Маск, оставив запись под постом пользователя.