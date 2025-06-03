Три судьи, рассматривавшие дело лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна, приняли решение об освобождении лидеров движения независимости канаков, находящихся под следствием во Франции и содержащихся в СИЗО в течение года.

Как сообщает ”Le monde", решение вынесено в ходе судебного разбирательства в Париже. Основываясь на доказательствах, судьи решили, что нет оснований для продолжения ареста руководителя Социалистического национального фронта освобождения канаков (FLNKS) и главы Группы координации полевых действий (CCAT) Кристиана Тейна, а также других активистов - Дмитрия Генегея, Гуильяма Вама и Эрвана Уэтеана.

Прокуроры обжаловали решение суда.

Отметим, что для освобождения Тейна и других активистов Бакинской инициативной группой (БИГ) были предприняты комплексные шаги. БИГ на различных уровнях и платформах организовывал мероприятия по защите прав канаков и других народов, проживающих в заморских владениях Франции, оказывал всестороннюю поддержку заключенным канакам, а также их семьям.

Кроме того, Бакинская инициативная группа оказывает всестороннюю поддержку борьбе канаков, организуя акции в различных местах для доведения до мирового сообщества их голоса.

Добавим, что БИГ, столкнувшись с давлением Франции, добилась обсуждения в международных организациях вопроса народов и политических заключенных, ставших жертвами колониальной политики Парижа, провела многочисленные акции по освобождению несправедливо осужденных, в том числе и Тейна. Этот вопрос регулярно выдвигался и вносился в повестку дня международных организаций. На международной арене, в том числе в структурах ООН, проводилась постоянная работа по защите прав и освобождению политзаключенных канаков.