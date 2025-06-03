Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна
Три судьи, рассматривавшие дело лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна, приняли решение об освобождении лидеров движения независимости канаков, находящихся под следствием во Франции и содержащихся в СИЗО в течение года.
Как сообщает ”Le monde", решение вынесено в ходе судебного разбирательства в Париже. Основываясь на доказательствах, судьи решили, что нет оснований для продолжения ареста руководителя Социалистического национального фронта освобождения канаков (FLNKS) и главы Группы координации полевых действий (CCAT) Кристиана Тейна, а также других активистов - Дмитрия Генегея, Гуильяма Вама и Эрвана Уэтеана.
Прокуроры обжаловали решение суда.
Отметим, что для освобождения Тейна и других активистов Бакинской инициативной группой (БИГ) были предприняты комплексные шаги. БИГ на различных уровнях и платформах организовывал мероприятия по защите прав канаков и других народов, проживающих в заморских владениях Франции, оказывал всестороннюю поддержку заключенным канакам, а также их семьям.
Кроме того, Бакинская инициативная группа оказывает всестороннюю поддержку борьбе канаков, организуя акции в различных местах для доведения до мирового сообщества их голоса.
Добавим, что БИГ, столкнувшись с давлением Франции, добилась обсуждения в международных организациях вопроса народов и политических заключенных, ставших жертвами колониальной политики Парижа, провела многочисленные акции по освобождению несправедливо осужденных, в том числе и Тейна. Этот вопрос регулярно выдвигался и вносился в повестку дня международных организаций. На международной арене, в том числе в структурах ООН, проводилась постоянная работа по защите прав и освобождению политзаключенных канаков.