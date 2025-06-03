 Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна

First News Media23:40 - 03 / 06 / 2025
Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна

Три судьи, рассматривавшие дело лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна, приняли решение об освобождении лидеров движения независимости канаков, находящихся под следствием во Франции и содержащихся в СИЗО в течение года.

Как сообщает ”Le monde", решение вынесено в ходе судебного разбирательства в Париже. Основываясь на доказательствах, судьи решили, что нет оснований для продолжения ареста руководителя Социалистического национального фронта освобождения канаков (FLNKS) и главы Группы координации полевых действий (CCAT) Кристиана Тейна, а также других активистов - Дмитрия Генегея, Гуильяма Вама и Эрвана Уэтеана.

Прокуроры обжаловали решение суда.

Отметим, что для освобождения Тейна и других активистов Бакинской инициативной группой (БИГ) были предприняты комплексные шаги. БИГ на различных уровнях и платформах организовывал мероприятия по защите прав канаков и других народов, проживающих в заморских владениях Франции, оказывал всестороннюю поддержку заключенным канакам, а также их семьям.
Кроме того, Бакинская инициативная группа оказывает всестороннюю поддержку борьбе канаков, организуя акции в различных местах для доведения до мирового сообщества их голоса.

Добавим, что БИГ, столкнувшись с давлением Франции, добилась обсуждения в международных организациях вопроса народов и политических заключенных, ставших жертвами колониальной политики Парижа, провела многочисленные акции по освобождению несправедливо осужденных, в том числе и Тейна. Этот вопрос регулярно выдвигался и вносился в повестку дня международных организаций. На международной арене, в том числе в структурах ООН, проводилась постоянная работа по защите прав и освобождению политзаключенных канаков.

Поделиться:
184

Актуально

Xроника

Нетаньяху поблагодарил Азербайджан за вклад в диалог между Израилем и Турцией

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН в Найроби мирный процесс на Южном ...

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

Политика

Министр иностранных дел Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

В мире

Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна

Ученые узнали, чем пахнет ядро Марса

МИД Ирана назвал «красной линией» запрет на обогащение урана

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате

В Турции произошло два землетрясения

Последние новости

Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Сегодня, 00:00

Нетаньяху поблагодарил Азербайджан за вклад в диалог между Израилем и Турцией

03 / 06 / 2025, 23:55

Французский суд вынес решение об освобождении лидера Новой Каледонии Кристиана Тейна

03 / 06 / 2025, 23:40

Ученые узнали, чем пахнет ядро Марса

03 / 06 / 2025, 23:20

Часть жителей Хырдалана останется без газа

03 / 06 / 2025, 23:00

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

03 / 06 / 2025, 22:40

МИД Ирана назвал «красной линией» запрет на обогащение урана

03 / 06 / 2025, 22:20

Рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул будут выполняться авиакомпанией AJET - ФОТО

03 / 06 / 2025, 22:10

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

03 / 06 / 2025, 22:00

Министр иностранных дел Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

03 / 06 / 2025, 21:40

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

03 / 06 / 2025, 21:20

В Лачине прошла презентация национальной кухни Азербайджана и государств – участников СНГ - ФОТО

03 / 06 / 2025, 21:02

В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево на женщину. Скорую ждали около часа... - ВИДЕО

03 / 06 / 2025, 20:42

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

03 / 06 / 2025, 20:20

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

03 / 06 / 2025, 20:00

В WhatsApp появятся имена пользователей

03 / 06 / 2025, 19:45

Впервые за 58 лет сирийский лидер посетит США - СМИ

03 / 06 / 2025, 19:30

Азербайджан после 2035 года начнет производство водорода

03 / 06 / 2025, 19:15

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии - ФОТО

03 / 06 / 2025, 19:00

Минздрав обратился к населению в преддверии Гурбан байрамы

03 / 06 / 2025, 18:45
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36