В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево на женщину. Скорую ждали около часа... - ВИДЕО
В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево. Под ним оказалась женщина 40–50 лет.
Соответствующими видеокадрами поделилась в соцсети доктор-гинеколог Мехрибан Аскерова.
«Люди тут же собрались и сообща помогли ей выбраться. К счастью, она не сильно пострадала. Но только представьте себе, если бы она получила серьёзные травмы», - написала М.Аскерова.
По словам М.Аскеровой, хоть с момента падения дерева на женщину прошёл почти час, скорая помощь все еще не прибыла на место происшествия.
«Возможно, машина находится далеко или дороги перегружены. Но ведь в этом городе есть частные клиники поблизости. Почему их машины скорой помощи не привлекаются в таких случаях?», - задается вопросом пользователь.
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