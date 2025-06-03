В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево на женщину. Скорую ждали около часа... - ВИДЕО

В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево. Под ним оказалась женщина 40–50 лет.

Соответствующими видеокадрами поделилась в соцсети доктор-гинеколог Мехрибан Аскерова.

«Люди тут же собрались и сообща помогли ей выбраться. К счастью, она не сильно пострадала. Но только представьте себе, если бы она получила серьёзные травмы», - написала М.Аскерова.

По словам М.Аскеровой, хоть с момента падения дерева на женщину прошёл почти час, скорая помощь все еще не прибыла на место происшествия.

«Возможно, машина находится далеко или дороги перегружены. Но ведь в этом городе есть частные клиники поблизости. Почему их машины скорой помощи не привлекаются в таких случаях?», - задается вопросом пользователь.



