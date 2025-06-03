Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился в Найроби с председателем Сената страны Амазоном Кинги.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел в социальной сети "X".

Согласно информации, министр отметил важность межпарламентского сотрудничества и установления прямых связей между группами дружбы и соответствующими комитетами парламентов.

Обе стороны подчеркнули значимость дальнейшего укрепления межпарламентского диалога и поощрения взаимных визитов.