В WhatsApp появятся имена пользователей

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают тестировать функцию использования юзернеймов вместо номеров телефонов.

Новыми подробностями поделился блог WABetaInfo.

Возможность выбрать имя пользователя заметили в бета-версии для iOS 25.17.10.70, которая доступна через приложение TestFlight. Согласно предварительной информации, пользователи смогут выбрать юзернейм, которые можно указывать вместо номера телефона. Это позволит скрыть персональную информацию в целях безопасности.

По данным WABetaInfo, при выборе имени пользователя есть несколько правил: