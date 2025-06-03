В WhatsApp появятся имена пользователей
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают тестировать функцию использования юзернеймов вместо номеров телефонов.
Новыми подробностями поделился блог WABetaInfo.
Возможность выбрать имя пользователя заметили в бета-версии для iOS 25.17.10.70, которая доступна через приложение TestFlight. Согласно предварительной информации, пользователи смогут выбрать юзернейм, которые можно указывать вместо номера телефона. Это позволит скрыть персональную информацию в целях безопасности.
По данным WABetaInfo, при выборе имени пользователя есть несколько правил:
- Обязательно использовать хотя бы одну букву, при этом допустимо указывать от 3 до 30 символов;
- Можно использоваться только строчные буквы на латиницу, цифры, точки и подчеркивания;
- Запрещено использовать символы для разделения юзернейма в случае, если аналогичное имя пользователя уже занято;
- Нельзя начинать юзернейм с «www.» и заканчивать на домен, например «.com», чтобы пользователи не думали, что взаимодействуют с неким сайтом.
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Если имя пользователя соответствует всем требованиям, при его утверждении мессенджер покажет праздничную анимацию. Юзернейм можно будет увидеть как в обычных переписках, так и в чатах. При этом сервис автоматически будет генерировать специальное сообщение в чатах, если его участник изменит своего имя.