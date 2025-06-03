 Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

First News Media21:20 - Сегодня
Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают основные обряды паломничества Хадж.

Об этом Report сообщил Вюсал Джахангири, руководитель отдела внешних связей УМК, руководитель электронной системы Хаджа.

"Кто желает, отправляется на тарвию. Примерно 50-60% наших паломников отправятся в Мину. Паломники, оставшиеся в Мекке, завтра ночью поднимутся на Арафат и послезавтра утром будут там. Наши паломники, отправившиеся на тарвию в Мину, прибудут на Арафат после утреннего намаза", - сказал представитель УМК.

В. Джахангири отметил, что все паломники будут на Арафате:

"День Арафат - это день перед праздником Курбан-байрам. Если паломник не побывает на Арафате, паломничество не считается совершенным. 9-го числа месяца Зульхиджа, то есть 5 июня, все паломники должны стоять на Арафате и совершать свои молитвы".

Поделиться:
160

Актуально

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН в Найроби мирный процесс на Южном ...

Политика

Министр иностранных дел Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

Экономика

Азербайджан после 2035 года начнет производство водорода

Общество

Часть жителей Хырдалана останется без газа

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

В Лачине прошла презентация национальной кухни Азербайджана и государств – участников СНГ - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Араз Мусаев, уволенный за угрозы журналистам, застрелен в Турции - ВИДЕО

В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Bazarstore наказали за превышение цен

Раскрыты обстоятельства гибели Эльгюна Ибрагимова в Гяндже

Последние новости

Часть жителей Хырдалана останется без газа

Сегодня, 23:00

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 22:40

МИД Ирана назвал «красной линией» запрет на обогащение урана

Сегодня, 22:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

Сегодня, 22:00

Министр иностранных дел Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

Сегодня, 21:40

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

Сегодня, 21:20

В Лачине прошла презентация национальной кухни Азербайджана и государств – участников СНГ - ФОТО

Сегодня, 21:02

В центре Баку сильный ветер повалил огромное дерево на женщину. Скорую ждали около часа... - ВИДЕО

Сегодня, 20:42

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Кении

Сегодня, 20:20

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

Сегодня, 20:00

В WhatsApp появятся имена пользователей

Сегодня, 19:45

Впервые за 58 лет сирийский лидер посетит США - СМИ

Сегодня, 19:30

Азербайджан после 2035 года начнет производство водорода

Сегодня, 19:15

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Минздрав обратился к населению в преддверии Гурбан байрамы

Сегодня, 18:45

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ICAO

Сегодня, 18:30

Бывший вице-премьер Армении обвиняется в отмывании более $12 млн

Сегодня, 18:20

Микаил Джаббаров провел встречу с председателем Совета директоров компании ACWA Power

Сегодня, 18:13

Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem S.p.A.

Сегодня, 18:02

В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции

Сегодня, 17:53
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36