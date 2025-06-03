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МИД Ирана назвал «красной линией» запрет на обогащение урана

First News Media22:20 - Сегодня
МИД Ирана назвал «красной линией» запрет на обогащение урана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика не будет просить разрешения для продолжения обогащения урана.

Так он прокомментировал требование США к Ирану отказаться от мирной ядерной программы в рамках будущей сделки.

«В этом предложении, в этом письме много неясности, многие из вопросов неясны. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории — "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали»,— сказал Аббас Арагчи журналистам, - передают РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. Reuters со ссылкой на иранского дипломата сообщало, что Иран собирается отклонить эту сделку, поскольку она лишает Тегеран права на мирную ядерную программу. На этом фоне может сорваться шестой раунд переговоров США и Ирана по этому вопросу, сообщил CNN.

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