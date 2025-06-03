В Лачине прошла презентация национальной кухни Азербайджана и государств – участников СНГ - ФОТО

Презентация национальной кухни Азербайджана и государств – участников Содружества Независимых Государств прошла в Лачине в рамках программы «Культурная столица СНГ – 2025».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр культуры Адиль Керимли посетил национальный павильон каждой страны и ознакомился с представленными кулинарными образцами, исторически сложившейся вкусовой палитрой и кулинарными традициями.

На презентации были продемонстрированы традиционные блюда Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана и других стран Содружества.