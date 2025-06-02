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В суде изучены документы об обстреле вооруженными силами Армении ракетами «Смерч» Азербайджанской ТЭС

First News Media17:13 - Сегодня
В суде изучены документы об обстреле вооруженными силами Армении ракетами «Смерч» Азербайджанской ТЭС

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе при участии старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева были рассмотрены протоколы осмотра места происшествия и заключения экспертов относительно ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре Азербайджанской Республики, и гибели мирных жителей в ходе 44-дневной войны 2020 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, часть документов касалась обстрела города Мингячевир.

На основании изученных документов было установлено, что 4 октября 2020 года около 22:00 город Мингячевир, 4-й по величине город Азербайджанской Республики, расположенный в географической точке, полностью находящейся вне зоны вооруженного конфликта, а также расположенное в этом городе и обеспечивающее страну электроэнергией Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Азербайджанская тепловая электростанция» были преднамеренно подвергнуты обстрелу вооруженными силами Армении с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч» большой разрушительной силы.

Установлено, что одна из ракет «Смерч» взорвалась перед воротами, построенными во дворе частного жилого дома, принадлежащего Багирову Эльчину Ягуб оглу, 21 августа 1984 года рождения, расположенного по адресу: город Мингячевир, улица Боздаг, дом 60. В результате пострадали дом, принадлежащий ему автомобиль Hyundai Grandeur и стоявший перед двором грузовой автомобиль КамАЗ 55111, принадлежащий жителю села Эвоглу Агдамского района, его родственнику Сафарову Атамоглану Сабир оглу, 13 октября 1958 года рождения. Телесные повреждения получили также Багиров Эльчин Ягуб оглу, его мать Багирова Набат Черкез гызы, родившаяся 10 сентября 1957 года, его родственник Сафаров Атамоглан Сабир оглу, а также владелец частного жилого дома, расположенного по соседству, Ибрагимли Адиль Мушвиг оглу, родившийся 2 сентября 2004 года.

В результате взрыва на месте падения ракеты образовалась воронка. Грузовой кузов грузовика с железным каркасом оторвался от транспортного средства и упал в водный канал примерно в 8 метрах от него. Было установлено, что расстояние от места происшествия до ООО «Азербайджанская теплоэлектростанция» составляет 2800 метров, а расстояние до плотины Мингячевирского водохранилища - 5300 метров.

Одна из ракет «Смерч» упала на пустое пространство между 6-м и 7-м энергоблоками ООО «Азербайджанская теплоэлектростанция», расположенного в поселке Аздрес города Мингячевир, пробила асфальтовое покрытие и глубиной 40 сантиметров и к счастью, не взорвалась. Расстояние от места падения ракеты до входной двери 6-го энергоблока ООО «Азербайджанская теплоэлектростанция» составляет 19 метров, а расстояние до входной двери 7-го энергоблока - 29 метров.

Также было установлено, что вооруженные силы Армении преднамеренно обстреляли город Мингячевир и в последующие дни после 4 октября произвели ракетный обстрел в этом направлении. Так, 11 октября около 5:00 утра территория, где расположено ООО «Азербайджанская теплоэлектростанция», вновь подверглась обстрелу, выпущенная ракета упала на травянистую территорию в парковой зоне во дворе административного здания ООО. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, поскольку взрыв не произошел.

В окрестностях места инцидента нет никаких военных объектов.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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