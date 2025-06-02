Гибридный двигатель с бензиновым генератором и увеличенным запасом хода Dongfeng 007 уже в Азербайджане – ФОТО

Гибридный двигатель с бензиновым генератором с увеличенным запасом хода (REEV), футуристичным дизайном и системой управления с поддержкой искусственного интеллекта Dongfeng 007 уже в Азербайджане!

Dongfeng Motor Group выпустил премиальный гибридный седан Dongfeng 007 (REEV), который без дозаправок проедет путь в 1200 км, из которых 200 км придутся только на электротягу.

Основные характеристики 007:

•⁠ ⁠Запас хода до 1200 км – идеально для дальних поездок

• Размеры автомобиля - 4880x1895x1468 мм

•⁠ ⁠15,6-дюймовый мультимедийный экран в центральной консоли Apple CarPlay

•⁠ ⁠19 динамиков и сабвуфер – аудиосистема премиум-класса

•⁠ ⁠3 режима вождения: Sport, Eco, Normal

•⁠ ⁠Электрический подогрев и вентиляция сидений

•⁠ ⁠Подогреваемый мультифункциональный руль

•⁠ ⁠Панорамная крыша – ощущение открытого неба

•⁠ ⁠Легкосплавные диски – 235/50 R19

•⁠ ⁠Объём багажника — 452 литра / 1026 литров со сложенными сиденьями

•⁠ ⁠Клиренс – 163 мм

•⁠ ⁠ Бензин АИ-92, расход топлива 4.5 литров на 100 км

•⁠ ⁠Индивидуальные динамики в водительском сиденье

Этот премиальный седан стоит 44 900 AZN.

Для записи на тест-драйв и получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по номеру *8999.

Адрес: улица Наджафгулу Рафиева, 29 (Хатаи)

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