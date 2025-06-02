Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла в Стамбул с целью проведения второго раунда переговоров с делегацией России, сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча запланирована сегодня днем», - сообщил Тихий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский определил делегацию для участия в переговорном процессе с международными партнерами Киева, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира.

Делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав делегации вошли советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, замначальника штаба Командования ВМС ВСУ Александр Дьяков, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и др.

Зеленский определил задачи на ближайшее время, а также позиции Украины перед встречей в Стамбуле в понедельник. Во-первых, речь идет о полном и безусловном прекращении огня. Во-вторых, об освобождении пленных. В-третьих, о возвращении похищенных детей. Также для того, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, важно готовить встречу на высшем уровне. По убеждению Зеленского, ключевые вопросы могут решить только лидеры.

Источник: УНИАН