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Захид Орудж призвал изменить политику ипотечного кредитования в Азербайджане

First News Media13:33 - Сегодня
Захид Орудж призвал изменить политику ипотечного кредитования в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж призвал изменить политику ипотечного кредитования в Азербайджане.

Об этом парламентарий заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, во время обсуждения законопроекта об исполнении бюджета за 2024 год.

Депутат назвал важным шагом создание в 2005 году Ипотечного фонда и напомнил, что это произошло на фоне роста нефтяных доходов.

"За 20 лет более 54 тыс. семей получили жилье при поддержке государства. Общий объем финансирования составил 3,5 млрд манатов", - сказал он.

Орудж также подчеркнул, что около 90% ипотечного жилья приходится на Баку и Абшеронский полуостров. Это связано с тем, что большая часть подходящего под ипотечные условия контингента проживает именно там.

"Тем не менее, есть возможности изменить ситуацию. Поскольку жилье в регионах дешевле, можно сместить фокус ипотечной политики с столицы на регионы", — добавил депутат.

Источник: Report

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