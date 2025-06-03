Борьба с наркопреступностью продолжается: в Губе задержаны двое подозреваемых - ФОТО

В Губинском районе были задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических веществ.

Согласно пресс-службе МВД, в результате операции у подозреваемых было обнаружено и изъято 5 килограммов марихуаны, 1 килограмм героина, 300 граммов гашиша, а также психотропные таблетки, содержащие метадон. По подозрению в хранении и распространении наркотиков задержаны местные жители Айдын Казымов и Тофиг Бадалов.

Кроме того, в рамках продолжения борьбы с наркопреступностью, 2 июня сотрудниками полиции были проведены дополнительные оперативные мероприятия. В их ходе изъято более 1,1 килограмма наркотических средств и 10 кустов конопли, выращенных методом культивации. Также выявлено и уничтожено 4960 кустов дикорастущей конопли.

Решительная борьба с незаконным оборотом наркотических веществ продолжается и будет вестись на постоянной основе

Джамиля Суджадинова