Комиссия оправдала главу МИД Армении за резкие высказывания в адрес журналистки

Комиссия по предотвращению коррупции не выявила признаков нарушения в действиях министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во время его перепалки с журналисткой.

Об этом говорится в отчете комиссии по итогам анализа публикаций в СМИ за первый квартал 2025 года.

Инцидент произошел в марте после заседания правительства. Когда министр отказался от интервью, журналистка спросила: «Вы только турецким партнерам даете интервью, господин Мирзоян?» В ответ он подошел к ней и заявил, что считает ее поведение грубым, непрофессиональным и недопустимым. На замечание о том, что он говорит с рукой в кармане, Мирзоян ответил: «Замолчите, я отвечаю». Он также назвал ее действия политической акцией, а не журналистской работой, и добавил на прощание: «Стыдитесь».

Комиссия пришла к выводу, что высказывания министра не носили оскорбительного характера, а были оценкой поведения журналистки.

«Реакция Арарата Мирзояна по содержанию и интонации соответствовала ситуации, учитывая общий политический фон, в том числе напряженность в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях. Учитывая, что реплика журналистки прозвучала вне формата интервью, ее можно расценивать как провокационную, а восприятие Мирзояна — как политическую реакцию», — говорится в сообщении.

На этом основании комиссия пришла к выводу, что поведение министра нельзя расценивать как проявление неуважения к журналисту.

Источник: Sputnik Армения