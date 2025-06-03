У 29-летней девушки изъяли 3 кг марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Во время операции, проведённой сотрудниками отделения полиции посёлка Сарай Управления полиции Абшеронского района против незаконного оборота наркотических средств, у задержанной 29-летней Арзу Байрамовой было обнаружено более 3 килограммов марихуаны.

В ходе допроса подозреваемая заявила, что познакомилась в социальной сети с гражданином Ирана, который пообещал ей крупное вознаграждение за доставку наркотических веществ по указанным адресам, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Мне предложили крупную сумму. Я погубила себя», - отмечает А.Байрамова.

По факту возбуждено уголовное дело.