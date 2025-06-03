Удаленная работа, почасовая оплата и равные права – какие изменения внесут в КЗОТ

Часть законопроектов, предусматривающих изменения в Трудовом кодексе и направленных на регулирование удаленной работы, внедрение почасовой системы оплаты труда, обеспечение равной оплаты за равноценный труд и устранение дискриминации в отношении работников с семейными обязанностями и женщин, уже согласована с профильными ведомствами и передана в Кабинет министров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос АПА.

В ведомстве подчеркнули, что проекты нормативно-правовых актов направляются в Кабмин только после тщательного согласования со всеми заинтересованными госорганами. На данный момент часть законопроектов о внесении изменений в Трудовой кодекс уже прошла необходимые согласования и находится на рассмотрении в правительстве, тогда как другие инициативы все еще проходят процедуру межведомственного согласования.

«Общественность будет своевременно проинформирована о ходе работ и итоговых решениях», – отметили в министерстве.

Стоит напомнить, что ранее министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в своем выступлении заявлял, что в Азербайджане ведется работа над почти 200 изменениями в Трудовом кодексе. Они в основном касаются регулирования удаленной работы, внедрения почасовой системы оплаты труда, равной оплаты за равноценный труд, устранения дискриминации в отношении работников с семейными обязанностями и женщин, а также других вопросов.

Источник: АПА