Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ICAO

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation Organization - ICAO) о механизме постоянного мониторинга в рамках универсальной программы проверок в области обеспечения авиационной безопасности».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ был подписан 1 августа 2023 года в городе Баку и 8 сентября в городе Монреаль (Канада).