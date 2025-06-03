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США одобрили привлечение в сирийскую армию иностранных джихадистов

First News Media10:10 - Сегодня
США одобрили привлечение в сирийскую армию иностранных джихадистов

Американская сторона одобрила план сирийского руководства по включению иностранных джихадистов в состав армии при условии, что это будет сделано прозрачно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента США Дональда Трампа.

Представители вооруженных сил Сирии рассказали агентству, что план предполагает присоединение к подразделению 84-й дивизии армии около 3500 иностранных боевиков. В основном в него войдут уйгуры из Китая и соседних стран, пишет Reuters.

Спецпосланник президента США в Сирии Томас Баррак выразил мнение, что лучше оставить бойцов, которые лояльны к новой администрации Сирии, чем исключать их.

Источники, близкие к министерству обороны Сирии, сообщили Reuters, что временный лидер страны Ахмед аш-Шараа и его окружение убеждали западных собеседников в том, что привлечение иностранных боевиков в армию будет менее рискованным с точки зрения безопасности, чем их отказ от участия в боевых действиях. По их мнению, это может привести к тому, что они попадут под влияние «Аль-Каиды» или «Исламского государства».

13 мая Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали в отношении Сирии со времен правления бывшего президента арабской республики Башара Асада.

Источник: РИА Новости

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