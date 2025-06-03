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Нарушил ли Гарегин II обет безбрачия? - Пашинян требует ответа

First News Media10:30 - Сегодня
Нарушил ли Гарегин II обет безбрачия? - Пашинян требует ответа

Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен четко прояснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Этот вопрос необходимо прояснить в срочном порядке», — добавил он, пишут армянские СМИ.

Отношения между Пашиняном и ААЦ ухудшились в последние годы, в особенности после того, как руководство церкви потребовало его отставки и критиковало за политику в отношении Карабаха.

30 мая 2025 года на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook появилось несколько постов с резкими словами в адрес представителей ААЦ. Оппозиция подвергла жесткой критике премьера, а ряд общественно-политических деятелей призвали отлучить его с супругой от церкви. 31 мая политик разместил в соцсети еще несколько постов, посвященных армянским священнослужителям.

Предстоятель Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

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