В отношении Гурбана Мамедова, Мухаммеда Мирзали, Габиля Мамедова и других приняты решения об аресте

Следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики были рассмотрены представления об Имамеддине Алиманове, Сулеймане Сулейманлы, Эльшаде Мамедове, Мухаммеде Мирзали, Габиле Мамедове, Орхане Агаеве и Гурбане Мамедове, в отношении которых было начато заочное расследование.

Как сообщает АПА, представления Генпрокуратуры были рассмотрены в Бинагадинском районном суде, суд удовлетворил представления. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Ожидается, что в ближайшее время следственным управлением Генпрокуратуры будут направлены представления для избрания судом меры пресечения и в отношении других обвиняемых, вызванных на следствие в связи с началом заочного производства.