Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу

Французскому обществу преподносят темы ислама и миграции как явную угрозу безопасности, Париж тратит на эту пропаганду огромные средства.

Как передает Report, об этом заявил профессор Университета «Алжир-2», исследователь Чакиб Бенхафри на международной научной конференции «Имперская структура: идеологии и реалии колониализма» в Баку.

По его словам, историки и международные юристы в контексте истории Алжира всегда затрагивают тему войны. «Я никогда не видел другого заголовка во французских СМИ. Не было места позитивным элементам. И сегодня они представляют все так, будто без Франции Африка никогда не сможет измениться и развиваться» - отметил он.

Исследователь подчеркнул, что Франция выделяет огромные средства на пропаганду своей политики: «Мы, будучи четвертым или пятым поколением бывших колоний, родились и выросли во Франции, можем ясно видеть политику этой страны. Франция для продвижения своей якобы «цивилизаторской миссии» всегда тратила огромные деньги на пропаганду».