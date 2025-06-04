Гурбан Етирмишли: В этом году в Азербайджане зафиксировано около 3 тысяч подземных толчков

С начала текущего года на территории Азербайджана зафиксировано около 3 тыс. землетрясений.

Об этом сообщил член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы, профессор Гурбан Етирмишли в ходе выступления на тему «Современные сейсмодинамические условия Азербайджана» на конференции «Стихийные бедствия, экологические проблемы и зеленый мир», организованной по случаю 80-летия создания НАНА.

Он сообщил, что более 40 землетрясений имели магнитуду выше 3, а около 10 подземных толчков ощущались.

Источник: АЗЕРТАДЖ