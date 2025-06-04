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В Баку врач поделилась в соцсетях видео обнаженной пациентки

First News Media21:04 - Сегодня
В Баку врач поделилась в соцсетях видео обнаженной пациентки

Публикация маммологом-радиологом Гюнель Гамбаровой видео медицинской процедуры, которую она выполняла в неподобающих условиях, вызвала волну негодования в профессиональном сообществе и социальных сетях.

Как сообщает Oxu.Az, на опубликованных кадрах ясно видно, что врач работает без соблюдения стерильности, без маски, танцует под музыку, периодически кашляет в перчатку и при этом берет биопсию у пациентки, интимные части тела которой не прикрыты. Весь процесс был снят на камеру и впоследствии опубликован в открытом доступе в социальных сетях.

Кадры вызвали бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей. Многие отметили, что с точки зрения профессиональной этики недопустимо публиковать изображения обнаженных частей тела пациента. Кроме того, пользователи обратили внимание на явное нарушение правил санитарии во время медицинской процедуры.

Комментируя ситуацию для Oxu.Az, врач, профессор Адиль Гейбулла подчеркнул, что медицинский работник обязан сохранять конфиденциальность персональных данных пациента.

"Согласно положениям Хельсинкской декларации (Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, ВМА - это свод этических принципов для врачей и других участников медицинских исследований, в которых участвуют люди, принят в 1964 году - ред.), врач должен уметь сохранять все личные данные людей в медицинской сфере и уважать личность человека. Пациент может находиться без сознания, под наркозом и в других состояниях. Несмотря на это, уважение к его личности является одной из основных обязанностей медицинского работника", - сказал медик.

Профессор особо отметил, что там, где отсутствует понятие о стерильности, не может идти речи о медицине.

"Все медицинские работники должны иметь правильное представление о стерильности. В противном случае, нарушая стерильность, они могут создать очень серьезные угрозы.

В операционной зоне все должно быть стерильным. Каждый, кто входит в операционную - будь то врач, пациент или медсестра - должен быть в шапочке, маске и стерильных перчатках.

Даже при взятии биопсийного образца иглой обязательно нужно надевать шапочку и маску. Сложно судить о стерильности условий со стороны, но отсутствие шапочек и масок у пациента и врача свидетельствует о безразличном отношении к стерильности. Врач, входящий в процедурный кабинет, должен надеть шапочку, маску и стерильные перчатки", - подчеркнул Гейбулла.

Он также добавил, что, учитывая азербайджанский менталитет, необходимо быть более внимательными к женщинам.

"Нельзя раскрывать тайну ни одного пациента. Проведение медицинских процедур в такой демонстративной ситуации должно быть запрещено. Это возможно только для научных конференций, и то при условии, что личность пациента не будет идентифицирована.

Эти вопросы требуют предельного внимания. В настоящее время из-за правовых пробелов такие случаи проходят безнаказанно, но со временем они могут создать юридическую ответственность. Поэтому каждый медицинский работник должен быть внимателен в этом процессе. Они должны учитывать уважение к личности. К доверию пациента следует относиться с уважением. Это профессиональное убеждение", - резюмировал специалист.

Источник: Oxu.az

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