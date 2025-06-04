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В Сабирабаде в результате пожара в доме погибли 4 человека

First News Media09:11 - Сегодня
В Сабирабаде в результате пожара в доме погибли 4 человека

В результате пожара в жилом доме в селе Муган Гянджали Сабирабадского района погибли четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на горячую линию ведомства.

На место происшествия были направлены спасательные подразделения.

По предварительным данным, пожар произошел в двухэтажном доме. На месте происшествия были обнаружены тела четырех человек.

Пожар был потушен, соседние строения удалось защитить от огня, сообщает министерство.

Установлены личности четырех человек, погибших при пожаре в жилом доме в селе Муган Гянджали Сабирабадского района.

Как сообщает региональное бюро Report, жертвами пожара стали жители села Турал Агасеф оглу Иманов (1989 г.р.), Сафалы Горхмаз гызы Иманова (2002 г.р.), Османбей Турал оглу Имансой (2020 г.р.) и Эсма Турал гызы Имансой (2024 г.р.).

По факту проводится расследование.

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