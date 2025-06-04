Жапаров заявил о возможной амнистии осужденного экс-президента Атамбаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что может предоставить амнистию осужденному бывшему кыргызстанскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву, если он обратиться с такой просьбой.

Суд Первомайского района столицы Кыргызстана 3 июня заочно приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы. Он был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш.

«Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право - право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию, - сказал Жапаров в интервью госагентству Кабар. - С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Все это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения. Было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами. Но с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было - суровое или мягкое, - оно принято в рамках закона. Мы обязаны его исполнять».

Источник: ТАСС