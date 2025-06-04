Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По его словам, разговор продлился один час и 15 минут.

"Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру", - заявил Трамп. Он добавил, что Путин сообщил о намерении дать ответ на атаку Украины на аэродромы РФ.

"Мы также обсудили Иран и тот факт, что время на решение Ирана относительно ядерного оружия истекает, и это решение должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, мы пришли к согласию", - подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что его российский коллега предложил принять участие в обсуждениях по Ирану и Путин "мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса".