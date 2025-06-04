Трамп в два раза повысил пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 4 июня.

В документе говорится, что предыдущие сборы, введенные в марте, «еще не позволили» американской промышленности «развить и поддержать темпы загрузки производственных мощностей, необходимые для устойчивого развития отраслей и нужд национальной обороны».

Повышение тарифов «обеспечит большую поддержку этим отраслям и снизит или устранит угрозу национальной безопасности, которая исходит от импорта изделий из стали и алюминия, а также их производных», считает республиканец.

Великобритании решение не коснется, тарифы на импорт из этой страны останутся на прежнем уровне — 25%, уточняет Bloomberg. Лондон и Вашингтон, как ожидается, до 9 июля согласуют новые сборы или квоты.

Источник: РБК