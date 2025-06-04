В Баку произошла поножовщина, ранены два брата.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке «28 мая» Бинагадинского района между Амилем Тагиевым (1989 г.р.) и братьями Шахином и Тофиком Мехтиевыми (1987 и 1986 г.р.).

Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой Тагиев нанес братьям ножевые ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в Клинический медицинский центр. Состояние братьев Мехтиевых оценивается как стабильное. Подозреваемый в нападении Амиль Тагиев был задержан полицией.