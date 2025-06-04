Мухтар Бабаев: В борьбе с изменением климата возникли новые трудности

Азербайджан и Бразилия продолжают сотрудничать в борьбе с изменением климата и работают над увеличением климатического финансирование до $1,3 трлн на COP30.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, в настоящее время в борьбе с изменением климата возникли новые трудности. В частности, некоторые страны, особенно США, начали проводить иную политику в этой сфере.

«Отход Соединенных Штатов от обсуждений, связанных с противодействием климатическим изменениям, негативно сказывается на этом процессе. Однако другие страны-доноры уже приступили к подготовительной работе в соответствии с обещаниями, данными в Баку», - отметил Бабаев.

Он также добавил, что на COP29 в Баку был достигнут исторический результат - была согласована мобилизация средств в размере $300 млрд. «Это был большой успех. Были страны, которые ожидали триллионы долларов», - подчеркнул он.