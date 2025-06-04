Silk Way Group представил SW AFEZCO и Alat Logistics Center на выставке Air Cargo Europe 2025

Одним из ключевых событий выставки Air Cargo Europe 2025 стало объявление группой компаний Silk Way Group о запуске двух стратегически важных брендов SW AFEZCO (Silk Way Alat Free Economic Zone Company) и Alat Logistics Center, призванных сыграть преобразующую роль в развитии логистики Среднего Коридора.

Оба бренда являются центральными элементами карго-деревни Silk Way Cargo Village – крупномасштабного инфраструктурного проекта, направленного на позиционирование Азербайджана как важного логистического узла на перекрестке Европы и Азии.

SW AFEZCO отвечает за строительство, развитие и планирование инфраструктуры в пределах Свободной Экономической Зоны Алят (Alat Free Economic Zone, AFEZ). Будучи специализированным подразделением группы компаний, отвечающим за реализацию проекта и соблюдение нормативных требований, обеспечивает соответствие всей логистической экосистемы — от транспортных коридоров до таможенных зон — международным стандартам и требованиям инвесторов.

Путем управления земельными ресурсами, привлечением арендаторов и содействуя инвестиционным процессам, SW AFEZCO играет ключевую роль в обеспечении долгосрочного роста и конкурентоспособности региона как логистического и промышленного центра.

«Запуск SW AFEZCO и Alat Logistics Center — важный шаг на пути к превращению Алята в стратегический узел глобальной торговли, — заявил Заур Ахундов, президент группы компаний Silk Way Group. — Мы строим больше, чем инфраструктуру. Мы создаем готовый к будущему, устойчивый логистический центр, который отражает стратегическое расположение и экономическое видение Азербайджана. Наша цель – предоставить глобальным партнерам логистические услуги мирового класса и выход на развивающиеся рынки».

Alat Logistics Center – это основной логистический интегратор в Silk Way Cargo Village, разработанный для предоставления мультимодальных транспортных решений, объединяющих воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки. Стратегически расположенный на территории Свободной Экономической Зоне Алят и рядом с будущим зеленым грузовым аэропортом SW AFEZCO, Alat Logistics Center разработан для обеспечения бесперебойного перемещения грузов по всей Евразии.

Сочетая передовую инфраструктуру и интеллектуальные логистические решения, Alat Logistics Center будет обеспечивать складские услуги, консолидацию грузов, таможенное оформление и выполнение операций в сфере электронной коммерции. Его цель — повысить эффективность грузоперевозок, сократить транзитное время и усилить конкурентоспособность маршрутов по Среднему коридору.

Вместе SW AFEZCO и Alat Logistics Center представляют собой прогрессивную интегрированную логистическую платформу, сочетающую инфраструктуру, операционные процессы и устойчивое развитие. Их объединённый потенциал ускорит реализацию миссии Silk Way Group по укреплению роли Азербайджана в глобальной логистике и трансформации региона Алят в умный, экологичный и привлекательный для инвесторов логистический центр.

О группе компаний Silk Way Group

Основанная в 2006 году, Silk Way Group является ведущим азербайджанским конгломератом, специализирующимся на авиации и логистике. Имея стратегическое расположение в Баку и обладая глобальным стратегическим видением, группа компаний продолжает расширять свое присутствие в сферах авиаперевозок, экспедирования грузов, развития инфраструктуры и операционных процессов в свободной экономической зоне.