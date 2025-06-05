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В Баку состоялся SHE Congress 2025: Лидерство за пределами момента - ФОТО

First News Media13:03 - Сегодня
В Баку состоялся SHE Congress 2025: Лидерство за пределами момента - ФОТО

Центр Гейдара Алиева вновь стал площадкой для содержательного и целеустремлённого диалога: SHE Congress 2025 собрал сотни лидеров, мыслителей и инициаторов перемен на день, ознаменованный видением, ясностью и связями.

Теперь, на седьмом году своего существования, Конгресс прочно зарекомендовал себя как платформа, где лидерство не просто обсуждается, но и переосмысливается.

Под лозунгом «Beyond Now – Creating What Lives On» («За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется») в этом году конгресс вышел за рамки поверхностного вдохновения, пригласив участников к обсуждению более глубоких вопросов наследия, намерений и ценностей. Что мы несем с собой в будущее? И что будет иметь значение через много лет?

Открытие и завершение мероприятия сопровождались выступлениями основательницы SHE Congress Татьяны Микаил, чьи слова точно отразили дух конгресса : «Мы здесь не для того, чтобы гнаться за срочными делами — мы здесь, чтобы создавать то, что имеет значение. У монокультурного мира нет будущего. В эпоху поляризации мнений и жестких ожиданий SHE Congress ясно дает понять: истинный прогресс приходит не от разделения, а от сотрудничества. Можем ли мы перестать сражаться друг с другом и начать уважать пространство, выбор и силу друг друга?»

Профессор Хиджран Гусейнова размышляла о более широком социальном воздействии платформы:

«SHE Congress в очередной раз продемонстрировал важность коллективной ответственности в построении более инклюзивного и уважительного общества. Образование, экономические возможности и способность делать осознанный выбор — это не только женские вопросы, это вопросы национального развития. Когда женщины получают необходимые знания и поддержку, процветают целые сообщества. Сила этого конгресса заключается в его способности объединить разные голоса с одной общей целью: создать значимые и долгосрочные изменения».

Среди самых ярких моментов были выступления Гюнай Джалиловой, заместителя генерального директора Yelo Bank, Ширин Алиевой, директора по юридическим вопросам и стратегии данных Azercell Telecom, и, конечно же, панельная дискуссия «Валюта влияния» с участием Ясемин Бедир, президента подразделения Восточной Европы в Mastercard; Умут Шаяхметовой, генерального директора Halyk Bank, Казахстан; Натии Турнавы, управляющей Национального банка Грузии и Гюляр Пашаевой, заместителя управляющего Центрального банка Азербайджана — высокоуровневой дискуссии, которая подчеркнула, как лидерство, основанное на ценностях, приводит к долгосрочным экономическим и социальным изменениям.

Проведение конгресса в этом году стало возможным благодаря поддержке преданных партнеров — в первую очередь Центра Гейдара Алиева, чье постоянное стремление к культуре, инновациям и диалогу продолжает повышать уровень конгресса SHE из года в год. Мы также выражаем искреннюю благодарность Yelo Bank, Mastercard, Bosch, Azercell, Baku Media Centre, чья вера в лидерство, основанное на наследии, легла в основу этого события. Это не просто логотипы — это соавторы перемен.

По завершении дня осталось не только множество разговоров — осталась направленность. Та, что не растворяется в аплодисментах, а превращается в действие. Ведь истинное влияние лидерства — это не то, что мы скажем сегодня, а то, что продолжит звучать завтра.

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