Глава МИД: Армения готова поддержать предложение Баку по роспуску МГ ОБСЕ

Армения подтверждает свою готовность начать консультации в максимально сжатые сроки для определения даты и места подписания мирного договора с Азербайджаном.

Об этом в армянском парламенте заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, азербайджанская сторона также озвучила свою позицию. «Есть определенные предусловия. Одна из тем – роспуск Минской группы ОБСЕ, что для нас приемлемо. Действительно, когда появится подписанный документ – конфликт закончится. Логически не будет необходимости иметь какую-либо структуру, связанную с этим конфликтом», - сказал Мирзоян.

Он отметил, что процессы роспуска МГ ОБСЕ и подписания мирного договора должны протекать параллельно. «Могут быть подписаны одновременно два документа», - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Источник: news.am